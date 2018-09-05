Временный поверенный в делах России в Лондоне вызван в британский МИД

16:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный поверенный в делах России в Лондоне Иван Володин был вызван в среду в МИД Великобритании в свете расследования инцидента в Солсбери. Об этом корр. ТАСС сообщили в российском посольстве.

"Временный поверенный был вызван в МИД Великобритании, где ему сделали представление в том же духе, что и заявление премьер-министра Терезы Мэй", - сказали там.