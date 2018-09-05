Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны еще рассматривается. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Нами приглашение получено, оно рассматривается", - сказал Ушаков. По его словам, решение по этому вопросу будет сначала передано "нашим французским партнерам, а потом мы проинформируем об этом представителей СМИ".