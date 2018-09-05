Приглашение Путину посетить Париж 11 ноября еще рассматривается
17:00 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны еще рассматривается. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Нами приглашение получено, оно рассматривается", - сказал Ушаков. По его словам, решение по этому вопросу будет сначала передано "нашим французским партнерам, а потом мы проинформируем об этом представителей СМИ".
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