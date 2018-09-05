Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 пассажиров самолета авиакомпании Emirates ("Эмирейтс"), приземлившегося в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, пожаловались на плохое самочувствие. Самолет помещен в карантин, информировал телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники в воздушной гавани.

Самолет вылетел из Дубая и прибыл в Нью-Йорк в среду в 09:10 по местному времени (16:10 мск). На борту находится около 500 человек. По прибытии в Нью-Йорк борт на земле ожидали представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США и полиция. Причина плохого самочувствия пассажиров на данный момент неизвестна.