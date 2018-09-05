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Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля

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19:28 05.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду на встрече в МИД РФ заявил, что Лондон не предоставит отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу Скрипалей. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией, - информировала дипломат. - Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит".

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