Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля

19:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в среду на встрече в МИД РФ заявил, что Лондон не предоставит отпечатки пальцев двух мужчин, подозреваемых по делу Скрипалей. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"МИД России запросил британского посла в Москве предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых в Лондоне назвали подозреваемыми по делу Солсбери и увязали с Россией, - информировала дипломат. - Британский посол заявил, что британская сторона эти материалы не предоставит".