Источник: Дырку в "Союзе МС-09" просверлили, когда он был уже собран

07:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль "Союз МС-09" был просверлен уже в полностью собранном состоянии, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Дырку просверлили, когда изделие было уже собрано", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что РКК "Энергия" решила проверить все пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс", которые находятся на этапе сборки на предприятии или уже отправлены на космодром Байконур. "Это касается пилотируемых кораблей "Союз МС-10" и "Союз МС-11", которые должны отправиться на Международную космическую станцию в октябре и декабре соответственно. Также будет проверен грузовой "Прогресс МС-10", который планируется запустить к станции в октябре", - сказал источник.

Как отметил ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, госкорпорация не комментирует ситуацию с "Союзом" до официального окончания работы своей комиссии и оглашения результатов ее работы.



