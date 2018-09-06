0
0
302
Новости

Источник: Дырку в "Союзе МС-09" просверлили, когда он был уже собран

Добавить в избранное

07:15 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль "Союз МС-09" был просверлен уже в полностью собранном состоянии, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Дырку просверлили, когда изделие было уже собрано", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что РКК "Энергия" решила проверить все пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс", которые находятся на этапе сборки на предприятии или уже отправлены на космодром Байконур. "Это касается пилотируемых кораблей "Союз МС-10" и "Союз МС-11", которые должны отправиться на Международную космическую станцию в октябре и декабре соответственно. Также будет проверен грузовой "Прогресс МС-10", который планируется запустить к станции в октябре", - сказал источник.

Как отметил ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, госкорпорация не комментирует ситуацию с "Союзом" до официального окончания работы своей комиссии и оглашения результатов ее работы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:07 06.09.2018
Трамп потребовал от NYT назвать имя автора статьи об оппозиции в Белом доме
0
82
08:45 06.09.2018
В Госдуме предложили ввести накопительную ипотеку
0
127
08:24 06.09.2018
Мощное землетрясение на Хоккайдо: более сотни пострадавших, десятки пропали без вести
0
153
08:00 06.09.2018
Москвичей сегодня ожидает хорошая погода и возмущенный геомагнитный фон
0
171
07:35 06.09.2018
Третий межкорейский саммит пройдет в конце сентября
0
144
07:00 06.09.2018
СМИ: Путин посетит военные учения "Восток-2018"
0
245
21:45 05.09.2018
Трамп сказал, что не отдавал приказ уничтожить Асада
0
591
20:28 05.09.2018
МИД РФ: Британии безразлично, к каким выводам пришли эксперты ОЗХО
0
679
19:28 05.09.2018
Посол Бристоу отказался предоставить России отпечатки пальцев обвиняемых по делу Скрипаля
0
738
17:40 05.09.2018
Сто пассажиров рейса Дубай - Нью-Йорк почувствовали себя плохо. Лайнер в карантине
0
802

Возврат к списку