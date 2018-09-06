Источник: Дырку в "Союзе МС-09" просверлили, когда он был уже собран
07:15 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилотируемый корабль "Союз МС-09" был просверлен уже в полностью собранном состоянии, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Дырку просверлили, когда изделие было уже собрано", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что РКК "Энергия" решила проверить все пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогресс", которые находятся на этапе сборки на предприятии или уже отправлены на космодром Байконур. "Это касается пилотируемых кораблей "Союз МС-10" и "Союз МС-11", которые должны отправиться на Международную космическую станцию в октябре и декабре соответственно. Также будет проверен грузовой "Прогресс МС-10", который планируется запустить к станции в октябре", - сказал источник.
Как отметил ТАСС официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко, госкорпорация не комментирует ситуацию с "Союзом" до официального окончания работы своей комиссии и оглашения результатов ее работы.
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