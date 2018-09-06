Трамп потребовал от NYT назвать имя автора статьи об оппозиции в Белом доме
09:07 06.09.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times назвать имя автора анонимной публикации о том, что в Белом доме существует оппозиция его политике, и выразил сомнения в том, что такой автор существует, передает "Росбалт".
"Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал он в Twitter.
В среду в The New York Times появился материал анонимного автора под названием "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Ее автор назвал себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома и сообщил о существовании в администрации группы чиновников, противодействующих политике президент а США.
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