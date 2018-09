Трамп потребовал от NYT назвать имя автора статьи об оппозиции в Белом доме

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times назвать имя автора анонимной публикации о том, что в Белом доме существует оппозиция его политике, и выразил сомнения в том, что такой автор существует, передает " Росбалт "."Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал он в Twitter.В среду в The New York Times появился материал анонимного автора под названием "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Ее автор назвал себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома и сообщил о существовании в администрации группы чиновников, противодействующих политике президент а США.