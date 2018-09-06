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Пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05% с 1 января

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11:00 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсии по старости проиндексируют с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента Российской Федерации от 29 августа 2018 года. Так, было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе ПФР.

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