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Создание двигателя большой тяги ПД-35 планируют завершить в 2025 году

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12:00 06.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется в 2025 году. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс- службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) на выставке "Гидроавиасалон-2018".

"Создание двигателя-демонстратора ПД-35 планируется осуществить к 2023 году, а в целом завершить опытно- конструкторскую работу - в 2025 году", - сообщили в пресс- службе компании. 

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