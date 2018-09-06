Создание двигателя большой тяги ПД-35 планируют завершить в 2025 году

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завершение опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию перспективного двигателя большой тяги ПД-35 планируется в 2025 году. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс- службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) на выставке "Гидроавиасалон-2018".

"Создание двигателя-демонстратора ПД-35 планируется осуществить к 2023 году, а в целом завершить опытно- конструкторскую работу - в 2025 году", - сообщили в пресс- службе компании.