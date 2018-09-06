0
0
434
Новости

Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе

Добавить в избранное

12:25 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности армии нанести удары по целям в Сирии в случае использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:30 06.09.2018
СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
0
42
19:15 06.09.2018
Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
0
76
18:00 06.09.2018
Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции
0
175
17:35 06.09.2018
Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
0
205
17:32 06.09.2018
Украина готовит России ноту по выходу из договора о дружбе
0
224
15:20 06.09.2018
Число природных катаклизмов на территории России может увеличиться - Минприроды
0
320
15:00 06.09.2018
Песков: Для проверки информации о якобы подозреваемых по "делу Скрипалей" нужен запрос Лондона
0
333
14:40 06.09.2018
Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию
0
389
14:07 06.09.2018
Глава Мосгоризбиркома Горбунов: Все "дачные" избирательные участки оказались востребованы
0
312
14:02 06.09.2018
Глобальный сбой в работе Интернета может произойти 11 октября
0
373

Возврат к списку