Reuters: Франция готова ударить по Сирии в случае применения химоружия в Идлибе

12:25 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности армии нанести удары по целям в Сирии в случае использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.