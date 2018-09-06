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Меркель обсудила ситуацию в Идлибе с Путиным и Эрдоганом

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13:27 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и, в частности, в провинции Идлиб. Об этом она сообщила в интервью телеканалам Эр-тэ-эль и Эн-тэ-фау, выдержки из которого опубликованы в четверг.

"Мы должны не допустить гуманитарной катастрофы в Идлибе, это будет важной задачей", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Я говорила об этом с Эрдоганом и Путиным", - сказала Меркель. По ее мнению, обстановка в сирийской провинции Идлиб неоднозначная, поскольку там есть радикальные группы.

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