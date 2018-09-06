Глобальный сбой в работе Интернета может произойти 11 октября
14:02 06.09.2018 Регион: В мире Источник: Lenta.ru
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявила, что 11 октября может произойти сбой в работе мировой сети. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте организации, сообщает Lenta.ru.
На этот день назначена смена криптографических ключей — защиты системы доменных имен, и-за чего некоторые пользователи могут испытать трудности с доступом на ряд веб-страниц. Такой процесс будет проводиться впервые в истории.
Корпорация по управлению доменными именами опубликовала руководство, которое поможет всем подготовиться к обновлениям.
Согласно результатам предварительного анализа, 99% пользователей этот процесс никак не затронет. В противном случает пользователь в течение 48 часов после завершения обновления получит сообщения об ошибках: к примеру, server failure или SERVFAIL. Как следует из опубликованного на сайте руководства, помочь решить проблему сможет оператор.
11 октября 2018 года — предварительная дата смены ключей. Правление организации должно утвердить ее в сентябре.
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