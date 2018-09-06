Глава Мосгоризбиркома Горбунов: Все "дачные" избирательные участки оказались востребованы

14:07

Экстерриториальные избирательные участки, образованные за пределами Москвы, оказались крайне востребованными и к ним прикрепилось достаточное для проведения голосования количество избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, лишь на двух «дачных» участках прикрепилось менее 100 избирателей. «На одном 97, а на другом 98 человек. И это только пока, но речи об их закрытии нет», - сказал глава комиссии. Как уже сообщала «НГ» (см номер от 5.09.18), на все избирательные участки Москвы Общественная палата столицы планирует направить своих наблюдателей. Более 4000 волонтеров уже прошли специальную подготовку, которая позволит им проконтролировать законность всех процедур 9 сентября. Также наблюдателей на "дачные" участки направят и кандидаты в мэры. Кроме того, Мосгоризбирком и правительство Москвы решили вопрос предоставления специального транспорта для избирателей, которые были включены в списки на «дачных» участках, однако не могут пешком дойти до помещений для голосования.