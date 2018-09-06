Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции

18:00

Ожидаемое ускорение инфляции в России создает предпосылки для повышения Банком России ключевой ставки, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"С учетом повышения рисков инфляции и прогнозируемого повышения инфляции в следующем году, как вы знаете, по официальному прогнозу, до 4,3%, и рисков переноса девальвации на инфляцию, определенные риски есть. Предпосылки для повышения ставки есть", - сказал он.