Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы британцев по делу Скрипалей
00:40 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия, США, Франция и Канада разделяют выводы британской стороны о том, что подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками российской военной разведки и что операция в Солсбери, скорее всего, была одобрена на самом высоком правительственном уровне. Об этом говорится в совместном заявлении данных стран, которое в четверг опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.
"Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне", - сказано в документе. Как отмечается, вышеуказанные государства ранее "уже приняли совместные меры, чтобы решительно помешать деятельности ГРУ посредством коллективной высылки агентов разведки под прикрытием".
Новости
- 20:15 06.09.2018
- Небензя: Заявление по Солсбери и подготовка провокации в Идлибе - не совпадение
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 19:15 06.09.2018
- Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
- 18:00 06.09.2018
- Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции
- 17:35 06.09.2018
- Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
- 17:32 06.09.2018
- Украина готовит России ноту по выходу из договора о дружбе
- 15:20 06.09.2018
- Число природных катаклизмов на территории России может увеличиться - Минприроды
- 15:00 06.09.2018
- Песков: Для проверки информации о якобы подозреваемых по "делу Скрипалей" нужен запрос Лондона
- 14:40 06.09.2018
- Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию
- 14:07 06.09.2018
- Глава Мосгоризбиркома Горбунов: Все "дачные" избирательные участки оказались востребованы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать