Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы британцев по делу Скрипалей

00:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, США, Франция и Канада разделяют выводы британской стороны о том, что подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками российской военной разведки и что операция в Солсбери, скорее всего, была одобрена на самом высоком правительственном уровне. Об этом говорится в совместном заявлении данных стран, которое в четверг опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне", - сказано в документе. Как отмечается, вышеуказанные государства ранее "уже приняли совместные меры, чтобы решительно помешать деятельности ГРУ посредством коллективной высылки агентов разведки под прикрытием".