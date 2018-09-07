0
0
252
Новости

Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы британцев по делу Скрипалей

Добавить в избранное

00:40 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, США, Франция и Канада разделяют выводы британской стороны о том, что подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии были сотрудниками российской военной разведки и что операция в Солсбери, скорее всего, была одобрена на самом высоком правительственном уровне. Об этом говорится в совместном заявлении данных стран, которое в четверг опубликовала пресс-служба кабмина ФРГ.

"Мы полностью доверяем британской оценке, согласно которой оба подозреваемых были сотрудниками российской военной разведки, известной как ГРУ, и что эта операция была, с высокой долей вероятности, одобрена на самом высоком правительственном уровне", - сказано в документе. Как отмечается, вышеуказанные государства ранее "уже приняли совместные меры, чтобы решительно помешать деятельности ГРУ посредством коллективной высылки агентов разведки под прикрытием".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:15 06.09.2018
Небензя: Заявление по Солсбери и подготовка провокации в Идлибе - не совпадение
0
462
19:30 06.09.2018
СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
0
504
19:15 06.09.2018
Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
0
484
18:00 06.09.2018
Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции
0
556
17:35 06.09.2018
Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
0
558
17:32 06.09.2018
Украина готовит России ноту по выходу из договора о дружбе
0
564
15:20 06.09.2018
Число природных катаклизмов на территории России может увеличиться - Минприроды
0
644
15:00 06.09.2018
Песков: Для проверки информации о якобы подозреваемых по "делу Скрипалей" нужен запрос Лондона
0
652
14:40 06.09.2018
Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию
0
726
14:07 06.09.2018
Глава Мосгоризбиркома Горбунов: Все "дачные" избирательные участки оказались востребованы
0
585

Возврат к списку