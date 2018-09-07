Дело "Зимней вишни": Следователи думают, что кемеровские пожарные устроили сговор
09:45 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор для препятствия расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом в пятницу сообщил представитель СК в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно- спасательной части №2 Сергею Генину - одному из фигурантов дела, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими", - сказал представитель СК.
На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела.
Новости
- 10:32 07.09.2018
- Бывший глава Роскосмоса отправился полпредом в Приволжский округ
- 10:30 07.09.2018
- На космодроме "Восточный" начали строить новый стартовый комплекс
- 10:15 07.09.2018
- С начала года корью в Европе заболели более 50 тыс человек
- 09:00 07.09.2018
- Погода в Москве: Лето пока не уходит
- 00:40 07.09.2018
- Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы британцев по делу Скрипалей
- 20:15 06.09.2018
- Небензя: Заявление по Солсбери и подготовка провокации в Идлибе - не совпадение
- 19:30 06.09.2018
- СНБО Украины решил усилить военное присутствие в Азовском море
- 19:15 06.09.2018
- Названа примерная сумма штрафа за неприем на работу лиц предпенсионного возраста
- 18:00 06.09.2018
- Кудрин предсказал увеличение ставки ЦБ на фоне прогноза по инфляции
- 17:35 06.09.2018
- Силуанов предложил ослабить регулирование в банковской сфере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать