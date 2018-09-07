Дело "Зимней вишни": Следователи думают, что кемеровские пожарные устроили сговор

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи полагают, что между кемеровскими пожарными может быть сговор для препятствия расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. Об этом в пятницу сообщил представитель СК в суде, где решается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно- спасательной части №2 Сергею Генину - одному из фигурантов дела, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Хотелось бы обратить внимание суда на некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС. <…> Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были [на пожаре], и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими", - сказал представитель СК.

На вопрос адвоката о том, проводилась ли проверка на предмет наличия сговора, следователь ответил утвердительно, сославшись на то, что сведения об этом есть в материалах дела.