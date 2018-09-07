На космодроме "Восточный" начали строить новый стартовый комплекс
10:30 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о начале строительства на космодроме Восточный стартового стола для тяжелой ракеты-носителя "Ангара". Об этом в пятницу он написал на своей странице в Твиттере.
Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября, но в итоге о подписании контракта не сообщалось.
"Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса - для тяжелой "Ангары", - написал Рогозин.
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