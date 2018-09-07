Бывший глава Роскосмоса отправился полпредом в Приволжский округ
10:32 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"Президент России В. В. Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе", - говорится в сообщении.
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