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Новости

Бывший глава Роскосмоса отправился полпредом в Приволжский округ

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10:32 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Президент России В. В. Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначил Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе", - говорится в сообщении.

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