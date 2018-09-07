Союз биатлонистов России в международных правах не восстановили

11:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение было принято на конгрессе IBU в хорватском Порече.

В декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия могла продолжать заявлять спортсменов на старты, однако лишалась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.