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Амфибия "Бе-200" получит двигатели с европейским сертификатом

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11:42 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенная двигателестроительная корпорация провела на "Гидроавиасалоне-2018" презентацию проекта ремоторизации самолета-амфибии Бе-200 с помощью российско-французской силовой установки SaM146.

Ранее в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева, который производит самолеты- амфибии Бе-200, рассказали, что в 2021 году будет выпущен первый самолет с двигателями российско-французского производства SaM146.

"PowerJet (совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и Safran Aircraft Engines) разрабатывает модификацию двигателя для применения в составе самолета Бе-200, а "ОДК-Авиадвигатель" ведет разработку мотогондолы. Планируемый срок завершения полного комплекса работ по ремоторизации самолета - ноябрь 2021 года", - сообщили в ОДК.

В ОДК напомнили, что базовый двигатель SaM146 сертифицирован Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA), и успешная реализация проекта по ремоторизации позволит сертифицировать самолет Бе-200 по европейским нормам. В ОДК выразили уверенность, что это будет способствовать его продвижению на зарубежные рынки.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) подтвердила сроки ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200, уточнив, что работы завершатся осенью 2021 года. Об этом в пятницу журналистам рассказали в пресс-службе ОДК.

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