Захарова: То, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике
11:50 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдным прозвучавший призыв целого ряда стран Запада в адрес России сотрудничать с Великобританией в расследовании дела Скрипалей.
"Полным абсурдом выглядело вчера на заседании Совета Безопасности заявление целого ряда государств, которые призвали Россию начать взаимодействие с британским следствием. Это абсолютное зазеркалье, <...> это уже какой- то бред. Запросы британской стороне мы были вынуждены даже опубликовать. Это, конечно, не соответствует дипломатической практике, но и то, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике", - подчеркнула дипломат, выступая на брифинге в пятницу.
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