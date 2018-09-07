Захарова: То, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдным прозвучавший призыв целого ряда стран Запада в адрес России сотрудничать с Великобританией в расследовании дела Скрипалей.

"Полным абсурдом выглядело вчера на заседании Совета Безопасности заявление целого ряда государств, которые призвали Россию начать взаимодействие с британским следствием. Это абсолютное зазеркалье, <...> это уже какой- то бред. Запросы британской стороне мы были вынуждены даже опубликовать. Это, конечно, не соответствует дипломатической практике, но и то, что творит Лондон, не соответствует вообще никакой практике", - подчеркнула дипломат, выступая на брифинге в пятницу.