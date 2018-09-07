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НАСА и Роскосмос собираются обсудить дальнейшую судьбу МКС

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13:00 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перспективы дальнейшего использования Международной космической станции (МКС) будут обсуждаться 10 сентября в ходе работы совместной комиссии консультативно-экспертного совета Роскосмоса и консультативного комитета НАСА. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш.

В настоящее время Международную космическую станцию планируется эксплуатировать до 2024 года, но рассматривается возможность продления срока эксплуатации станции до 2028 года.

"В рамках работы коллегиального органа по МКС специалисты национальных космических агентств проведут ряд совещаний с целью оценки технического состояния российского и американского сегментов, проанализируют операции, осуществляемые на борту станции и в открытом космосе, обсудят вопросы безопасности экипажа и перспективы дальнейшего использования уникальной международной орбитальной лаборатории для исследований космического пространства", - говорится в сообщении.

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