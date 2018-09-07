В Польше подан первый персональный иск к ФРГ за преступления нацистов во время Второй мировой
14:02 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый индивидуальный иск против властей Германии с требованием компенсировать последствия ущерба, причиненного во время Второй мировой войны, был подан в пятницу в Окружной суд польской столицы. Об этом корр. ТАСС сообщил занимающийся этим делом адвокат Стефан Гамбура.
Истец - 73-летний Адам Ковалевский - требует от ФРГ выплаты компенсации за последствия псевдонаучных медицинских экспериментов, проводившихся в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Жертвой этих опытов стал его отец. У самого Ковалевского врожденная патология головного мозга. Причину своей инвалидности он видит в действиях нацистов.
"Мы требуем компенсацию в размере 400 тысяч злотых (111 тыс. долларов) и дополнительно установления ежемесячной пенсии в размере 3 тысячи злотых (840 долларов) в месяц", - сказал Гамбура. На данном этапе получить эти средства, как и выплаты по другим возможным аналогичным делам, сторона обвинения рассчитывает не от властей Германии, а за счет продажи принадлежащей ФРГ недвижимости в Варшаве. "Это здание Немецкого исторического института, стоимость которого оценивается в несколько миллионов", - указал он.
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