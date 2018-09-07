Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция намерена сохранить свое присутствие на территории Сирии до тех пор, пока там не установится мир. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на встрече лидеров РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в Тегеране.

"Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир. Идлиб важен не только для будущего Сирии, но также и для мира во всем регионе, а также для безопасности и стабильности Турции", - сказал он.