Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей
16:51 07.09.2018 Источник: НГ-Online
Представителям избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина удвлось провести предвыборную кампанию, максимально вовлекая в нее жителей города, заявил глава штаба Константин Ремчуков. Активное привлечение волонтеров и внимание к конкретным проблемам москвичей привели к полноценному диалогу с горожанами и стали новым форматом ведения агитации.
"Был сделан существенно меньший упор на телевизионную рекламу, интернет-рекламу, наружную. Мы считаем, что время меняется и реклама такая простая менее эффективна, чем общение с людьми и выявление в разговоре тех сильных черт, которые присущи Сергею Семеновичу Собянину», - отметил Ремчуков, по словам которого, предвыборная гонка прошла без каких-либо нарушений.
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