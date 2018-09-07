Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей

16:51 Источник: НГ-Online

Представителям избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина удвлось провести предвыборную кампанию, максимально вовлекая в нее жителей города, заявил глава штаба Константин Ремчуков. Активное привлечение волонтеров и внимание к конкретным проблемам москвичей привели к полноценному диалогу с горожанами и стали новым форматом ведения агитации.

"Был сделан существенно меньший упор на телевизионную рекламу, интернет-рекламу, наружную. Мы считаем, что время меняется и реклама такая простая менее эффективна, чем общение с людьми и выявление в разговоре тех сильных черт, которые присущи Сергею Семеновичу Собянину», - отметил Ремчуков, по словам которого, предвыборная гонка прошла без каких-либо нарушений.