0
0
312
Новости

Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей

Добавить в избранное

16:51 07.09.2018 Источник: НГ-Online

Представителям избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина удвлось провести предвыборную кампанию, максимально вовлекая в нее жителей города, заявил глава штаба Константин Ремчуков. Активное привлечение волонтеров и внимание к конкретным проблемам москвичей привели к полноценному диалогу с горожанами и стали новым форматом ведения агитации.

"Был сделан существенно меньший упор на телевизионную рекламу, интернет-рекламу, наружную. Мы считаем, что время меняется и реклама такая простая менее эффективна, чем общение с людьми и выявление в разговоре тех сильных черт, которые присущи Сергею Семеновичу Собянину», - отметил Ремчуков, по словам которого, предвыборная гонка прошла без каких-либо нарушений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:10 07.09.2018
Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
0
137
19:50 07.09.2018
Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
0
160
19:40 07.09.2018
Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата
0
184
19:30 07.09.2018
Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому
0
224
19:10 07.09.2018
Экс-сотрудники ФМС получили сроки за торговлю гражданством РФ
0
206
17:20 07.09.2018
Америка готова вести с Россией переговоры по стратегической стабильности - Госдеп
0
385
16:45 07.09.2018
Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи
0
339
15:50 07.09.2018
Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе
0
379
15:30 07.09.2018
Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир
0
337
15:15 07.09.2018
Девушку отстранили от занятий в школе за розовый цвет волос
0
357

Возврат к списку