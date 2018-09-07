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Америка готова вести с Россией переговоры по стратегической стабильности - Госдеп

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17:20 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены продолжать диалог по стратегической стабильности с Россией. Это подчеркнула в пятницу, отвечая на вопросы корр. ТАСС на встрече с журналистами, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Согласно изложенной ею информации, новый раунд такого диалога пока не состоялся исключительно из-за того, что Вашингтон настаивал на определенной последовательности шагов.

"Но дело заключается в последовательности [шагов] и в том, когда правильное время для проведения этих [переговоров]. Мы хотели гарантировать, что [российский и американский] коллеги, занимающиеся национальной безопасностью (Николай Патрушев и Джон Болтон - прим. ТАСС), [сначала] проведут собственные контакты. Если бы переговоры по стратегической стабильности им предшествовали, то, возможно, это было бы не самым лучшим временем. Так что дело в последовательности [шагов]", - утверждала Томпсон.

"У нас идет обсуждение вопроса о том, когда правильное время для проведения переговоров по стратегической стабильности", - отметила высокопоставленный дипломат.

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