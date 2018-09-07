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Экс-сотрудники ФМС получили сроки за торговлю гражданством РФ

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19:10 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшие сотрудники Федеральной миграционной службы осуждены в Москве за продажу гражданства России, сообщает Генеральная прокуратура РФ на официальном сайте в пятницу.

"Дорогомиловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления внешних связей ФМС России Олега Антонова, бывшего начальника отдела УФМС России по району Филевский парк Москвы Михаила Кузьмина, бывшего паспортиста Елены Дервиз, директора охранно-детективного агентства "Легион" Владимира Сульдина и безработного Виталия Куцар", - говорится в сообщении ведомства.

Бывшие миграционные чиновники признаны виновными в организации незаконной миграции, злоупотреблении должностными полномочиями, подделке официального документа.

"Суд приговорил Антонова к 6 годам лишения свободы, Кузьмина - к 4 годам лишения свободы, Сульдина - к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы, Куцар - к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Дервиз приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", - уточнили в Генпрокуратуре.

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