Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому
19:30 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский спутник в 2017 году подходил слишком близко к франко-итальянскому коммуникационному спутнику, который обеспечивает безопасные военные коммуникации. С таким утверждением выступила в пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли на конференции по вопросам военно-космического сектора обороны в Тулузе.
"Во время миссии спутника Athena-Fidus ("Афина-Фидюс") к нему близко, слишком близко, подошел спутник. Так близко, что можно было подумать, что он пытается перехватить наше сообщение", - сказала Парли во время выступления, которое обнародовано на видеосервисе Youtube. "Это было не только недружественным поведением, это можно было назвать актом шпионажа. Этот спутник называется "Луч-Олимп", это российский спутник, хорошо известный, но немного любопытный", - отметила министр. "Это было год назад, на высоте 37 тыс. км", - добавила она.
"Мы видели, как он приближается, мы приняли необходимые меры. Мы за ним внимательно наблюдали", - отметила Парли.
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