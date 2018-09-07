Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский спутник в 2017 году подходил слишком близко к франко-итальянскому коммуникационному спутнику, который обеспечивает безопасные военные коммуникации. С таким утверждением выступила в пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли на конференции по вопросам военно-космического сектора обороны в Тулузе.

"Во время миссии спутника Athena-Fidus ("Афина-Фидюс") к нему близко, слишком близко, подошел спутник. Так близко, что можно было подумать, что он пытается перехватить наше сообщение", - сказала Парли во время выступления, которое обнародовано на видеосервисе Youtube. "Это было не только недружественным поведением, это можно было назвать актом шпионажа. Этот спутник называется "Луч-Олимп", это российский спутник, хорошо известный, но немного любопытный", - отметила министр. "Это было год назад, на высоте 37 тыс. км", - добавила она.

"Мы видели, как он приближается, мы приняли необходимые меры. Мы за ним внимательно наблюдали", - отметила Парли.