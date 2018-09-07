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Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем

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19:50 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрешило не оснащать кортежи первых лиц и официальных гостей государства аппаратурой ГЛОНАСС/GPS. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

С 15 апреля 2018 года владельцы транспортных средств для перевозки пассажиров и опасных грузов обязаны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Однако постановлением правительства РФ транспортные средства управделами президента РФ, а также транспортные средства, используемые для обеспечения визитов глав иностранных государств и их правительств и делегаций, а также руководителей международных организаций, парламентских делегаций и ряд других, освобождены от этого требования.

Ранее о недопустимости использования транспортных средств, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, в составах кортежей заявляла Федеральная служба охраны РФ.

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