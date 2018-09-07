0
0
139
Новости

Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии

Добавить в избранное

20:10 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали в пятницу военные учения на востоке Сирии, предварительно уведомив об этом российскую сторону. Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

"Коалиционные силы, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), 7 сентября проводят учения на востоке Сирии, чтобы отточить свои боевые навыки для проведения контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

Центральное командование американских ВС отметило, что представители коалиции проинформировали о проведении учений российскую сторону, чтобы избежать "недопонимания или эскалации напряженности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:50 07.09.2018
Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
0
160
19:40 07.09.2018
Легойда: Назначение экзархов на Украину - вторжение на каноническую территорию Московского патриархата
0
184
19:30 07.09.2018
Российский "немного любопытный" спутник подошел слишком близко к европейскому
0
224
19:10 07.09.2018
Экс-сотрудники ФМС получили сроки за торговлю гражданством РФ
0
206
17:20 07.09.2018
Америка готова вести с Россией переговоры по стратегической стабильности - Госдеп
0
385
16:51 07.09.2018
Ремчуков: Штаб Собянина провел кампанию с максимальным вовлечением москвичей
0
308
16:45 07.09.2018
Журналисты нашли грустного Депардье... в столице Северной Кореи
0
339
15:50 07.09.2018
Путин: Россия может доказать, что боевики готовят провокацию в Идлибе
0
379
15:30 07.09.2018
Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир
0
337
15:15 07.09.2018
Девушку отстранили от занятий в школе за розовый цвет волос
0
357

Возврат к списку