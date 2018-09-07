Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали в пятницу военные учения на востоке Сирии, предварительно уведомив об этом российскую сторону. Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

"Коалиционные силы, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), 7 сентября проводят учения на востоке Сирии, чтобы отточить свои боевые навыки для проведения контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

Центральное командование американских ВС отметило, что представители коалиции проинформировали о проведении учений российскую сторону, чтобы избежать "недопонимания или эскалации напряженности".