Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
20:10 07.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) начали в пятницу военные учения на востоке Сирии, предварительно уведомив об этом российскую сторону. Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.
"Коалиционные силы, участвующие в операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve), 7 сентября проводят учения на востоке Сирии, чтобы отточить свои боевые навыки для проведения контртеррористических операций", - говорится в сообщении.
Центральное командование американских ВС отметило, что представители коалиции проинформировали о проведении учений российскую сторону, чтобы избежать "недопонимания или эскалации напряженности".
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