British airways могут оштрафовать на пол-миллиона за утечку личных данных
09:20 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпании British airways грозит штраф в размере до 500 млн фунтов стерлингов (около 650 тыс. долларов по текущему курсу) за то, что личные данные сотен тысяч ее клиентов попали в руки хакеров. Об этом сообщило в пятницу вечером агентство Пресс Ассошиэйшн.
Общий регламент по защите данных, вступивший в силу в странах Евросоюза, включая Великобританию, в этом году, предусматривает суровые взыскания для компаний, которые не смогли обеспечить безопасность данных своих пользователей. Согласно британской версии закона о защите данных, максимальным наказанием для компании, допустившей утечку личной информации, является штраф в размере 17 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов) либо 4% от общего оборота компании, в зависимости от того, какая из этих сумм больше. В 2017 году совокупные поступления British airways составили 12,2 млрд фунтов (15,75 млрд долларов), и именно от этой суммы может быть рассчитан размер штрафа.
Новости
- 11:40 08.09.2018
- Америка продолжает увеличивать свое военное присутствие в Германии
- 11:10 08.09.2018
- Украина занялась глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2
- 10:50 08.09.2018
- Авария "Боигна" в Сочи: Самолет пролетел лишний километр полосы
- 10:30 08.09.2018
- США постоянно просят Иран вступить в переговоры - Роухани
- 10:00 08.09.2018
- В США готовят свой ответ на создание в России гиперзвукового "Кинжала"
- 09:43 08.09.2018
- Власти Британии назвали причину задержки в оглашении имен подозреваемых до делу Скрипалей
- 09:41 08.09.2018
- СМИ: Подозреваемые по делу Скрипалей активно летали по Европе
- 09:00 08.09.2018
- Сегодня в Москве будет снова теплее, чем обычно в сентябре
- 20:10 07.09.2018
- Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
- 19:50 07.09.2018
- Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать