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British airways могут оштрафовать на пол-миллиона за утечку личных данных

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09:20 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпании British airways грозит штраф в размере до 500 млн фунтов стерлингов (около 650 тыс. долларов по текущему курсу) за то, что личные данные сотен тысяч ее клиентов попали в руки хакеров. Об этом сообщило в пятницу вечером агентство Пресс Ассошиэйшн.

Общий регламент по защите данных, вступивший в силу в странах Евросоюза, включая Великобританию, в этом году, предусматривает суровые взыскания для компаний, которые не смогли обеспечить безопасность данных своих пользователей. Согласно британской версии закона о защите данных, максимальным наказанием для компании, допустившей утечку личной информации, является штраф в размере 17 млн фунтов стерлингов (22 млн долларов) либо 4% от общего оборота компании, в зависимости от того, какая из этих сумм больше. В 2017 году совокупные поступления British airways составили 12,2 млрд фунтов (15,75 млрд долларов), и именно от этой суммы может быть рассчитан размер штрафа.

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