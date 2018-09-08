СМИ: Подозреваемые по делу Скрипалей активно летали по Европе

09:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое россиян, которых британское следствие подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, с сентября 2016 по март 2018 почти три десятка раз летали в Европу, при этом чаще всего во второй по величине город Швейцарии - Женеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета "Дейли телеграф".

По словам источника, установить то, с кем подозреваемые встречались в Женеве, сейчас исключительно важно, и это имеет "ключевое значение для идущего расследования".

Как выясняется, мужчины путешествовали как вдвоем, так и поодиночке. Женеву за указанный период они посетили как минимум 6 раз, в общей сложности проведя в городе несколько недель. До этого они также несколько раз летали из Москвы в Париж, посещали Италию.