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Власти Британии назвали причину задержки в оглашении имен подозреваемых до делу Скрипалей

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09:43 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный Лондон имел возможность раньше раскрыть информацию о подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, однако не сделал этого из-за проходившего в России этим летом чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета "Дейли телеграф".

По мнению британских властей, эскалация политического конфликта вокруг инцидента в Солсбери могла бы негативно отразиться на отношении к британским болельщикам во время первенства.

"Было бы неумно раскрыть личности российских агентов до чемпионата мира, - заявил источник издания. - Сделать это - означало бы подвергнуть большое количество британских подданных в России вероятной угрозе".

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