Власти Британии назвали причину задержки в оглашении имен подозреваемых до делу Скрипалей

09:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный Лондон имел возможность раньше раскрыть информацию о подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей, однако не сделал этого из-за проходившего в России этим летом чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила в пятницу вечером на своем сайте газета "Дейли телеграф".

По мнению британских властей, эскалация политического конфликта вокруг инцидента в Солсбери могла бы негативно отразиться на отношении к британским болельщикам во время первенства.

"Было бы неумно раскрыть личности российских агентов до чемпионата мира, - заявил источник издания. - Сделать это - означало бы подвергнуть большое количество британских подданных в России вероятной угрозе".