Авария "Боигна" в Сочи: Самолет пролетел лишний километр полосы
10:50 08.09.2018
Сдвиг ветра и, как следствие, перелет более, чем на километр точки касания земли, по данным "Коммерсанта", привели к аварии в аэропорту города "Сочи" самолета а/к Utair 1 сентября.
По информации близкого к расследованию источника “Ъ”, разбирающиеся сейчас с обстоятельствами недавней аварии пассажирского Boeing в Сочи, уже установили, что лайнер заходил на посадку в штатном режиме. Проблема у экипажа возникла неожиданно, перед самой землей, когда самолет уже снизился примерно до сотни метров и почти долетел до начала взлетно-посадочной полосы №6. В этот момент его скорость резко увеличилась, и машина, вместо того чтобы продолжить снижение, понеслась вперед.
О таком развитии событий экспертам рассказали записи параметрического и речевого самописцев Boeing. По мнению специалистов, возле самой поверхности земли самолет, шедший на посадку под стабильным боковым ветром, попал в зону довольно сильного, порядка 20 м/с, попутного. Этот ветер и начал «толкать» машину вдоль полосы, обеспечив перелет штатной точки приземления на 1,3 тыс. метров. Источник “Ъ” утверждает, что в итоге Boeing приземлился в середине трехкилометровой ВПП, да еще с завышенной, порядка 340 км/ч, путевой скоростью.
Новости
- 11:40 08.09.2018
- Америка продолжает увеличивать свое военное присутствие в Германии
- 11:10 08.09.2018
- Украина занялась глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2
- 10:30 08.09.2018
- США постоянно просят Иран вступить в переговоры - Роухани
- 10:00 08.09.2018
- В США готовят свой ответ на создание в России гиперзвукового "Кинжала"
- 09:43 08.09.2018
- Власти Британии назвали причину задержки в оглашении имен подозреваемых до делу Скрипалей
- 09:41 08.09.2018
- СМИ: Подозреваемые по делу Скрипалей активно летали по Европе
- 09:20 08.09.2018
- British airways могут оштрафовать на пол-миллиона за утечку личных данных
- 09:00 08.09.2018
- Сегодня в Москве будет снова теплее, чем обычно в сентябре
- 20:10 07.09.2018
- Силы Коалиции начали учения на востоке Сирии
- 19:50 07.09.2018
- Автомобили управделами президента РФ освободили от установки ГЛОНАСС/GPS систем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать