Авария "Боигна" в Сочи: Самолет пролетел лишний километр полосы

10:50

Сдвиг ветра и, как следствие, перелет более, чем на километр точки касания земли, по данным " Коммерсанта ", привели к аварии в аэропорту города "Сочи" самолета а/к Utair 1 сентября.

По информации близкого к расследованию источника “Ъ”, разбирающиеся сейчас с обстоятельствами недавней аварии пассажирского Boeing в Сочи, уже установили, что лайнер заходил на посадку в штатном режиме. Проблема у экипажа возникла неожиданно, перед самой землей, когда самолет уже снизился примерно до сотни метров и почти долетел до начала взлетно-посадочной полосы №6. В этот момент его скорость резко увеличилась, и машина, вместо того чтобы продолжить снижение, понеслась вперед.

О таком развитии событий экспертам рассказали записи параметрического и речевого самописцев Boeing. По мнению специалистов, возле самой поверхности земли самолет, шедший на посадку под стабильным боковым ветром, попал в зону довольно сильного, порядка 20 м/с, попутного. Этот ветер и начал «толкать» машину вдоль полосы, обеспечив перелет штатной точки приземления на 1,3 тыс. метров. Источник “Ъ” утверждает, что в итоге Boeing приземлился в середине трехкилометровой ВПП, да еще с завышенной, порядка 340 км/ч, путевой скоростью.