Украина занялась глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2
11:10 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское предприятие "Мотор Сич" в 2019 году запустит в серию вертолет МСБ-2 "Надия" - вариант глубокой модернизации Ми-2, сообщил журналистам президент предприятия Вячеслав Богуслаев в кулуарах "Гидроавиасалона-2018".
"В следующем году будем выпускать, хороший вертолет получился. Мы делаем лопасти, делаем редуктор, новый двигатель, все свое. Только фюзеляж собирает и изготавливает Харьковский авиационный завод", - сказал он, отметив, что в следующем году предприятие планируется "тяжелыми вертолетами заняться".
Ми-2 — советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. В 1965 году было развёрнуто серийное производство в Польше. Широко применяется для выполнения множества гражданских и военных задач. До окончания производства в 1992 году построено свыше 5400 единиц.
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