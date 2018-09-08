Америка продолжает увеличивать свое военное присутствие в Германии
11:40 08.09.2018 Источник: Телеканал "112 Украина"
США намерены увеличить свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Об этом сообщил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает DW.
По его словам, такое решение принято с целью укрепления НАТО и европейской безопасности. Посол уточнил, что дополнительные солдаты начнут прибывать в текущем году, и процесс продлится до 2020 года.
Отмечено, что на данный момент в Германии находится около 33 тысяч военных США. Предполагается, что дополнительные силы будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.
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