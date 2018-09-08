Гигантское цунами на Аляске прошло почти незамеченным
11:55 08.09.2018 Источник: BFM.ru
Американские ученые обнародовали выводы о гигантском цунами, которое осталось незамеченным. Оно произошло в 2015 году на Аляске.
В тот год огромный оползень, сошедший в море и вызванный таянием ледника Тиндалл, вызвал гигантское цунами высотой почти двести метров, обрушившееся на побережье фьорда Таан. Поскольку это побережье является незаселенным, случившееся не привело к человеческим жертвам и осталось почти незамеченным.
Это было четвертое по величине цунами, достоверно зафиксированное за последние сто лет в мире.
Обнаружить следы цунами удалось путем исследования остатков деревьев, почвы и камней на берегу, куда обрушилось цунами. По оценкам специалистов, масса каменного оползня составляла 180 млн тонн, - сообщает BFM.ru
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