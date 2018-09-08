Судотклонил частные жалобы "Яндекса" на блокировку пиратского контента телеканалов
12:12 08.09.2018
"Частные жалобы "Яндекса" на определения о применении обеспечительных мер по заявлениям 2х2 ("Осторожно, земляне"), ТВ-3 ("Мистические истории"), "Парнас Медиа" ("Вне игры") рассмотрены, оставлены без удовлетворения. Частная жалоба на определение по заявлению ТНТ пока не рассмотрена", - сказали в суде. Речь идет именно о частных жалобах, а заявления об отмене обеспечительных мер еще будут рассмотрены в сентябре.
Мосгорсуд зарегистрировал иски телеканалов ТНТ, ТВ3, "Парнас Медиа" и 2х2 к "Яндексу" с требованием прекратить размещать пиратский контент и выплатить компенсацию в размере 40 тыс. рублей, а также обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение произведений на сайте yandex.ru. Истцы просят взыскать компенсации за нарушение исключительного права.
Представители "Яндекса" считают эти требования "необоснованными и не соответствующими текущему законодательству и практике его применения" и намерены оспаривать их в суде.
Мосгорсуд принял ходатайства "Яндекса" об отмене предварительных обеспечительных мер к "Яндекс. Видео" и рассмотрит их после 17 сентября.
Вера Цветкова
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