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СМИ: Британия может отправить в атаку на Россию своих хакеров

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12:30 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания может прибегнуть к хакерским атакам против России с целью осуществления подрывной деятельности на ее территории. Об этом в субботу сообщила газета "Таймс".

Специалисты в области безопасности заявили изданию, что британские власти опасаются возможных ответных действий, которые поставили бы под угрозу инфраструктуру страны, поэтому подход Лондона не будет выходить за рамки правовых норм, чтобы не спровоцировать Москву.

Таким образом, по мнению экспертов, Великобритания могла бы прибегнуть к некоторым действиям. В частности, речь идет о снятии блокировки с социальных медиаплатформ и ликвидации межсетевых экранов, ограничивающих доступ к сайтам, раскрывающим случаи нарушения прав человека.

"Если они [британские спецслужбы] сделают нечто, что отрицательно скажется на российском народе, то это сыграет на руку Владимиру Путину. Можно атаковать ГРУ, но тогда они рискуют получить зеркальный ответ, и Россия может быть гораздо более жесткой", - сказала директор по исследовательской работе в области международной безопасности Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус) Патрисия Льюис.

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