Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию
14:38 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента РФ Владимира Путина и подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом в субботу по итогам встречи с руководителем республики сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, теперь по дипломатическим каналам начнется проработка времени и места визита.
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