Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать с визитом в Россию

14:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил письмо от президента РФ Владимира Путина и подтвердил свою готовность нанести официальный визит в Россию. Об этом в субботу по итогам встречи с руководителем республики сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, теперь по дипломатическим каналам начнется проработка времени и места визита.