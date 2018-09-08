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Новости

Российские морпехи высадились в Латакии в рамках учений

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15:05 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения морской пехоты Военно-морского флота России (ВМФ) совершили высадку на необорудованное побережье в сирийской провинции Латакия в рамках совместных учений флота и Воздушно- космических сил (ВКС) на Средиземном море, передает корр. ТАСС с места событий.

В отработке высадки было задействовано 26 боевых кораблей, в том числе три больших десантных корабля, два тральщика, катера "Раптор" и корабль огневой поддержки, а также 24 летательных аппарата, в том числе вертолеты Ка-29 и Ми-8 и Ми-24, а также самолеты Су-33 и Су-30СМ.

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