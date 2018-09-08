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Польскому сенатору пришлось покинуть свою партию из-за интервью "Спутнику"

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16:20 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский сенатор Мачей Грубский подвергся критике своих коллег по партии "Гражданская платформа" за интервью российскому информационному порталу "Спутник". Как сообщает в субботу издание "Газета выборча", членство политика в крупнейшей оппозиционной партии в Польше было приостановлено, после чего он сам решил выйти из ее рядов.

В интервью "Спутнику" Грубский заявил, что с большим уважением относится к президенту РФ Владимиру Путину, выступает против союза с США любой ценой и поддержки Польшей Украины. 

В партии "Гражданская платформа слова сенатора назвали "вредными для польских интересов". "Высказывание таких взглядов безответственно", - отметил в беседе с Польским агентством печати представитель партии Лукаш Абгарович.

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