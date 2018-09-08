Чили покупает пару российских амфибий самолетов Бе-200ЧС
17:00 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) подписал контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили, говорится в пресс-релизе компании.
"8 сентября в ходе работы выставки "Гидроавиасалон-2018" подписан контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили <...> Контракт предусматривает поставку двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на три таких самолета", - говорится в сообщении.
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