YouTube заблокировал рекламу митинга Алексея Навального

17:20 Источник: РБК







В пресс-службе Google на вопрос о том, были ли рекламные видео акции Навального удалены по требованию ЦИК, заявили РБК , что рассматривают «все обоснованные обращения» от государственных органов. «Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», — добавили в Google.

Американская корпорация Google заблокировала рекламу организованной оппозиционером Алексеем Навальным общероссийской акции протеста 9 сентября против повышения пенсионного возраста на своем сервисе YouTube, сообщил соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.Волков уточнил, что речь идет о платной рекламе митингов, и добавил, что Google заблокировала ротацию большей части видеороликов. По его словам, рекламные видео акции протеста не нарушают «дня тишины», а письмо ЦИК в американскую корпорацию нельзя считать юридическим документом.