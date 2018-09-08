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YouTube заблокировал рекламу митинга Алексея Навального

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17:20 08.09.2018 Источник: РБК

Американская корпорация Google заблокировала рекламу организованной оппозиционером Алексеем Навальным общероссийской акции протеста 9 сентября против повышения пенсионного возраста на своем сервисе YouTube, сообщил соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Волков уточнил, что речь идет о платной рекламе митингов, и добавил, что Google заблокировала ротацию большей части видеороликов. По его словам, рекламные видео акции протеста не нарушают «дня тишины», а письмо ЦИК в американскую корпорацию нельзя считать юридическим документом.

В пресс-службе Google на вопрос о том, были ли рекламные видео акции Навального удалены по требованию ЦИК, заявили РБК, что рассматривают «все обоснованные обращения» от государственных органов. «Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», — добавили в Google.

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