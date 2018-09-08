Премьер Армении: В отношениях с Россией "не существует ни единой проблемы"
18:01 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях не существует никаких проблем. Такое мнение он выразил в субботу на своей странице в "Фейсбуке" после встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Только что закончилась моя встреча с президентом России Владимиром Путиным. У нас была результативная беседа, можем констатировать, что армяно-российские отношения находятся на блестящем уровне. В наших отношениях не существует ни единой проблемы ни в одном направлении", - написал председатель правительства Армении.
8 сентября в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи глава армянского кабмина подтвердил настрой Еревана на дальнейшее укрепление не только двусторонних связей с Москвой, но и отношений в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза.
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