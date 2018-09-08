Латвия заметила два российских патрульных самолете близ морской границы
18:54 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.
"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 8 сентября идентифицировали самолеты Ан-26 и Ан-12 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС на странице в "Твиттере".
Новости
- 20:24 08.09.2018
- В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом
- 19:20 08.09.2018
- Украина начала переброску бронекатеров на Азов
- 18:20 08.09.2018
- Митрополит Илларион: Если Константинополь доведет свой план до конца, отношения придется прекратить
- 18:01 08.09.2018
- Премьер Армении: В отношениях с Россией "не существует ни единой проблемы"
- 17:20 08.09.2018
- YouTube заблокировал рекламу митинга Алексея Навального
- 17:00 08.09.2018
- Чили покупает пару российских амфибий самолетов Бе-200ЧС
- 16:20 08.09.2018
- Польскому сенатору пришлось покинуть свою партию из-за интервью "Спутнику"
- 16:00 08.09.2018
- Министр Мантуров считает, что государству не стоит принуждать компании к инвестированию
- 15:40 08.09.2018
- Митрополит Илларион: Об автокефалии мечтают только раскольники...
- 15:05 08.09.2018
- Российские морпехи высадились в Латакии в рамках учений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать