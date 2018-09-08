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Латвия заметила два российских патрульных самолете близ морской границы

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18:54 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских военных самолета были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в субботу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 8 сентября идентифицировали самолеты Ан-26 и Ан-12 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС на странице в "Твиттере".

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