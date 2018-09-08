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В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом

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20:24 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен использовать собственные методы борьбы с террористами в сирийском Идлибе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона в опубликованном заявлении.

Согласно нему, американские военные считают, что существует более эффективный способ борьбы с террористами в Идлибе, чем проведение широкомасштабной военной операции. В сообщении приводятся высказывания председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда, который заявил, что американская сторона говорит не о сотрудничестве, а "об использовании возможностей США по выявлению террористов даже в городской среде и уничтожению их с минимальными потерями среди гражданского населения".

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