Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

09:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария. По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

Как сообщается на сайте кабинета министров Абхазии, ДТП произошло около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу - Сухум. "Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении.