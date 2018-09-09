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Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП

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09:13 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия вечером в субботу погиб в ДТП, сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария. По ее словам, инцидент произошел недалеко от милицейского поста Мюссера. По имеющейся информации, водитель и охранники Гагулии не пострадали.

Как сообщается на сайте кабинета министров Абхазии, ДТП произошло около 23:00 мск на отрезке дороги Псоу - Сухум. "Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в результате несчастного случая пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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