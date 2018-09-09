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Эрдоган может снова встретиться с Путиным после своего визита в Германию

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11:20 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Германию, которая намечена на 27-28 сентября. Слова турецкого лидера привела в воскресенье газета "Ени шафак".

"Соглашение по поддержанию прекращения огня [в Сирии] очень важно <...> Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИД, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии.

Как отметил президент, он "поговорил с Путиным после того, как покинул саммит [в Тегеране]". "Мы договорились, что сначала все обсудят наши делегации, а потом мы встретимся и примем окончательное решение [по Идлибу]. Мы желаем добиться прогресса в этом вопросе. Я верю, что в вопросе Идлиба, за которым наблюдает весь мир, мы добьемся позитивного результата", - добавил Эрдоган.

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