Эрдоган может снова встретиться с Путиным после своего визита в Германию

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Германию, которая намечена на 27-28 сентября. Слова турецкого лидера привела в воскресенье газета "Ени шафак".

"Соглашение по поддержанию прекращения огня [в Сирии] очень важно <...> Конечно, у нас есть множество других различных идей. Их будут интенсивно обсуждать наши главы МИД, Минобороны и разведки с российской стороной. После моей поездки в Германию мы можем вновь встретиться с господином Путиным", - сказал Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита РФ, Турции и Ирана по Сирии.

Как отметил президент, он "поговорил с Путиным после того, как покинул саммит [в Тегеране]". "Мы договорились, что сначала все обсудят наши делегации, а потом мы встретимся и примем окончательное решение [по Идлибу]. Мы желаем добиться прогресса в этом вопросе. Я верю, что в вопросе Идлиба, за которым наблюдает весь мир, мы добьемся позитивного результата", - добавил Эрдоган.