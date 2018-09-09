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Франция решила обновить группировку своих военных спутников

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12:20 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция потратит 3,6 млрд евро на программу обновления военных спутников. Об этом сообщила в воскресенье министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире телеканала "Се Ньюс".

"Мы предусматриваем инвестиции в размере 3,6 млрд евро на обновление мощностей оборонных спутников", - сказала Парли. Она отметила, что "это позволит сделать более эффективной работу спутников и повысит безопасность Франции".

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