Франция решила обновить группировку своих военных спутников

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция потратит 3,6 млрд евро на программу обновления военных спутников. Об этом сообщила в воскресенье министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире телеканала "Се Ньюс".

"Мы предусматриваем инвестиции в размере 3,6 млрд евро на обновление мощностей оборонных спутников", - сказала Парли. Она отметила, что "это позволит сделать более эффективной работу спутников и повысит безопасность Франции".