Владимир Васильев ступил в должность главы Республики Дагестан
13:10 09.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Васильев после избрания депутатами Народного собрания региона вступил в должность главы Республики Дагестан, передает корр. ТАСС.
"В соответствии с Конституцией РФ Васильев Владимир Абдуалиевич вступил в должность главы Республики Дагестан", - сказал в ходе сессии Народного собрания региона председатель Конституционного суда Дагестана Магомед Халитов.
Васильев также принес присягу после вступления в должность. "Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, конституцию Дагестана, законы Республики Дагестан, уважать и охранять права", - сказал Васильев.
Председатель регионального парламента Хизри Шихсаидов уточнил, что "Народное собрание Дагестана постановляет избрать главой Дагестана Васильева Владимира Абдуалиевича сроком на пять лет".
Новости
- 12:20 09.09.2018
- Франция решила обновить группировку своих военных спутников
- 11:23 09.09.2018
- Турция приглашена на российско-китайские учения "Восток-2018" - СМИ
- 11:20 09.09.2018
- Эрдоган может снова встретиться с Путиным после своего визита в Германию
- 09:19 09.09.2018
- Представители Ирана, Турции и России обсудили вопрос замены доллара в торговых операциях
- 09:13 09.09.2018
- Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП
- 09:00 09.09.2018
- Погода в Москве: Сентябрьское лето продолжается
- 20:24 08.09.2018
- В Сирии Пентагон намерен использовать свои методы борьбы с терроризмом
- 19:20 08.09.2018
- Украина начала переброску бронекатеров на Азов
- 18:54 08.09.2018
- Латвия заметила два российских патрульных самолете близ морской границы
- 18:20 08.09.2018
- Митрополит Илларион: Если Константинополь доведет свой план до конца, отношения придется прекратить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать