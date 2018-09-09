Владимир Васильев ступил в должность главы Республики Дагестан

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Васильев после избрания депутатами Народного собрания региона вступил в должность главы Республики Дагестан, передает корр. ТАСС.

"В соответствии с Конституцией РФ Васильев Владимир Абдуалиевич вступил в должность главы Республики Дагестан", - сказал в ходе сессии Народного собрания региона председатель Конституционного суда Дагестана Магомед Халитов.

Васильев также принес присягу после вступления в должность. "Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, конституцию Дагестана, законы Республики Дагестан, уважать и охранять права", - сказал Васильев.

Председатель регионального парламента Хизри Шихсаидов уточнил, что "Народное собрание Дагестана постановляет избрать главой Дагестана Васильева Владимира Абдуалиевича сроком на пять лет".